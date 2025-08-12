Morelia, Michoacán, 12 de agosto de 2025.- El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Vivienda de Michoacán (IVEM), informó que con una inversión de más de 34 mil millones de pesos, 193 mil michoacanas y michoacanos se verán beneficiados con la construcción de 57 mil viviendas como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el director general del IVEM, David Soto Quizaman, destacó que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) se encargará de la construcción de 23 mil 200 viviendas para no derechohabientes.

Mientras que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) serán los responsables de otorgar 33 mil 800 créditos a derechohabientes que ganen uno o dos salarios mínimos.

Además, enfatizó que en Michoacán existe la necesidad de 247 mil viviendas, y que por año se construyen alrededor de 2 mil 400 hogares únicamente, de la cuales el 89 por ciento están fuera del alcance de las personas de menores ingresos.

A la fecha, 10 municipios han firmado convenio en la entidad para dar inicio a la construcción de los conjuntos habitacionales: Yurécuaro, Jiquilpan, Vista Hermosa, Coeneo, Huiramba, Ario, Peribán, Lázaro Cárdenas, Zamora y Morelia.