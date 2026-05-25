Morelia, Mich.- 25 de mayo de 2026.- Con gritos de justicia, reclamos por la violencia en la Meseta Purépecha y empujando las rejas de acceso, comuneros de Sevina irrumpieron este lunes en Casa Michoacán, donde fueron contenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal tras varios minutos de tensión y forcejeos.

Desde temprana hora comenzaron a arribar camionetas, autobuses y vehículos particulares procedentes de la comunidad indígena de Sevina.

Hombres y mujeres descendieron sobre el Libramiento de Morelia portando sombreros, paliacates y algunos bastones, mientras avanzaban hacia la entrada principal de la antigua Casa de Gobierno para exigir atención inmediata tras el asesinato de dos guardias comunales.

La movilización se dio luego del ataque armado contra una caseta de vigilancia comunitaria, agresión que habitantes atribuyen a integrantes del crimen organizado que operan en la región serrana de la Meseta Purépecha.

En un inicio, los manifestantes permanecieron concentrados frente al inmueble lanzando consignas y exigiendo diálogo con autoridades estatales; sin embargo, conforme avanzaron los minutos, la presión aumentó y un grupo de comuneros logró abrir uno de los accesos metálicos para ingresar al complejo gubernamental.

Decenas de comuneros avanzaron al interior del recinto, mientras policías estatales intentaron contener el paso y reorganizarse para evitar que los manifestantes llegaran a otras áreas del inmueble.

En medio del forcejeo, algunos comuneros cargaron palos y diversos objetos, mientras otros increpaban a los uniformados con, piedras y tubos.

Posteriormente, elementos policiales utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a parte de los manifestantes, lo que provocó momentos de confusión y gente que corría en los alrededores del recinto gubernamental.

Horas antes de los hechos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla había afirmado que en Sevina existe presencia permanente de fuerzas estatales y federales, además de operativos coordinados con la guardia comunal.

“Hay diálogo, hay operativos constantes”, declaró el mandatario, quien aseguró que apenas el pasado domingo se realizó un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Civil y autoridades comunales para detectar células delictivas en la región.

El gobernador señaló además que recientemente fueron desmantelados dos campamentos clandestinos en la zona serrana y recordó un enfrentamiento ocurrido días atrás, donde según indicó, tres presuntos integrantes de origen colombiano murieron abatidos por fuerzas federales.

Asimismo, sostuvo que la presencia de corporaciones de seguridad se mantiene de forma permanente tanto en Sevina como en distintas comunidades de la Meseta Purépecha, región que calificó como una de las más presionadas por grupos criminales.

Por su parte, los comuneros insistieron en que la estrategia de seguridad no ha dado resultados suficientes y advirtieron que continuarán las movilizaciones hasta obtener garantías de protección y justicia por los guardias asesinados.

Tras los hechos, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó en un boletín de prensa que este mismo lunes se instalará una mesa de diálogo con habitantes de Sevina para atender sus planteamientos y dar seguimiento a los hechos recientes registrados en la región.

El encargado de la política interna estatal señaló que, luego de la manifestación en Casa Michoacán, se acordó mantener abierta la ruta del diálogo y la coordinación institucional, con el objetivo de atender las demandas de la comunidad y preservar la estabilidad en la zona.

Además, indicó que el Gobierno del Estado coadyuvará para que este martes la Fiscalía General del Estado reciba a habitantes de la localidad y les informe sobre los avances que existen en las investigaciones relacionadas con la agresión ocurrida días atrás contra los guardias comunales.

Zepeda Villaseñor reiteró que continúan los operativos permanentes en la región, donde recientemente fueron desmantelados dos narcocampamentos y abatidos presuntos integrantes de grupos delincuenciales.

Finalmente, sostuvo que en la zona permanece desplegado personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil en labores de vigilancia y patrullaje para reforzar la seguridad y atender cualquier eventualidad.

RED 113