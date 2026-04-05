Tuzantla, Michoacán, a 05 de abril de 2026.- En medio de una gran afluencia de visitantes y un ambiente festivo que reafirma la identidad de la Tierra Caliente, el diputado local del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, participó en el arranque de la Expo Feria de Pascua Tuzantla 2026, consolidándose como uno de los eventos más representativos de la región.

El legislador perredista destacó la relevancia de esta feria como un espacio para promover la cultura, tradiciones y el potencial productivo de la región de Tierra Caliente, al tiempo que celebró la gran asistencia registrada en el inicio de actividades.

“Muy bien, la verdad es que el arranque está mejor de lo que yo esperaba. Reconocer mucho al presidente municipal Fernando y a todo el equipo del Ayuntamiento por esta logística y organización”, expresó.

El diputado señaló que el evento lograría reunir a cerca de 8 mil personas en el tradicional desfile de la Expo Feria, lo que consideró una cifra significativa para el municipio, además de resaltar la presencia de visitantes provenientes de municipios aledaños, otros estados e incluso del extranjero.

Asimismo, subrayó que Tuzantla representa la identidad de la Tierra Caliente, destacando su gente trabajadora: campesinos, agricultores, ganaderos y comerciantes que, dijo, se distinguen por su calidez y espíritu alegre.

Finalmente, destacó que el contacto cercano con la ciudadanía ha sido clave para fortalecer la confianza y el respaldo social, lo cual se refleja en el recibimiento que tuvo durante su visita al municipio.