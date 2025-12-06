Coatlicue: la supercomputadora que obliga a México a preguntarse quién gobernará los datos

El anuncio fue celebrado: México contará con Coatlicue, una de las supercomputadoras más potentes del continente. La promesa es impulsar investigación, ciencia de datos, predicción climática y una administración pública más eficiente. Pero en el siglo XXI, ninguna infraestructura tecnológica es neutral. Las máquinas no crean problemas; la forma en que las administran, sí. Coatlicue puede representar un avance científico o el inicio de una concentración de información sin precedentes en manos del Estado. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y por eso la discusión no solp es técnica.

Una supercomputadora es un acelerador de conocimiento: simula escenarios, predice fenómenos y analiza bases masivas de datos. Ese valor es indiscutible. Lo que sí debe discutirse es qué datos se usarán, quién tendrá acceso y con qué límites. La presidenta anunció aplicaciones amplias: salud, agua, movilidad, energía, políticas públicas. Todo eso requiere información, pero no se especificó el tipo de datos, el nivel de sensibilidad, los procesos de anonimización o los mecanismos de auditoría. Cuando el Estado no explica los límites, la sociedad tiene el derecho de preguntarlos.



La historia global demuestra algo sencillo: quien controla los recursos estratégicos controla la evolución social. En la era industrial eran los ferrocarriles; en la era petrolera, la energía; en la era digital, la información. Por eso la preocupación no nace de Coatlicue, sino del hecho de que una sola entidad pueda procesar datos provenientes de distintos sistemas públicos. Esa concentración puede fortalecer al Estado para bien o debilitar las garantías democráticas, según el marco que lo acompañe.



El Gobierno explicó los fines, pero no los datos. Y en tecnología, los fines importan menos que los insumos. No es paranoia preguntar por anonimización verificable, integración de bases sensibles, controles cruzados, mecanismos que eviten uso político o auditorías independientes. Son preguntas institucionales, no emocionales.



En el mundo existen dos modelos claros. Europa opera supercomputadoras bajo estrictos contrapesos: protección de datos obligatoria, anonimización, acceso regulado y auditorías independientes. Más poder implica más límites. China opera desde otra lógica: integración total entre supercomputación y vigilancia estatal, con acceso amplio a datos ciudadanos y transparencia limitada. Más poder implica más control social. México no está en ninguno de los extremos, pero deberá decidir hacia cuál se aproxima.



El uso previsto de Coatlicue es valioso, pero sin límites podría permitir integraciones de bases sensibles, análisis masivos sin consentimiento, vigilancia discrecional o concentración institucional del poder. La tecnología es neutral solo en el discurso; su impacto depende de las reglas.



Una democracia responsable exigiría legislación específica, anonimización obligatoria, transparencia sobre bases procesadas, acceso regulado, auditorías externas y límites explícitos para impedir usos políticos o de vigilancia. No basta celebrar la potencia; hay que supervisar el poder.



La pregunta ya no es si México puede tener una supercomputadora. Claro que puede. La verdadera pregunta es si puede operarla sin comprometer la democracia que ha intentado construir durante casi un siglo. México lleva más de 90 años formando instituciones electorales, administrativas y jurídicas que hoy —aunque imperfectas y jóvenes— permiten alternancia, crítica pública y vigilancia ciudadana. Somos una democracia reciente, con los defectos de la juventud. Justamente por eso, tecnologías como Coatlicue deben diseñarse con un principio simple: en un país donde la democracia aún se está consolidando, ninguna herramienta de poder debe crecer más rápido que los límites que la contienen.



Coatlicue puede ser un motor de futuro o un riesgo latente. La diferencia dependerá de su gobernanza, auditorias, transparencia o contrapesos.

Miryam Elizabeth Camacho Suárez

Comunicadora y abogada con formación en Ciencias Políticas. Combina la precisión del derecho con la sensibilidad narrativa para explorar temas de integridad, transparencia y cultura digital. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en el fortalecimiento de la confianza pública y en la reflexión sobre cómo se comunican las instituciones y cómo se preserva la memoria en tiempos de sobreinformación. Actualmente desarrolla proyectos editoriales que entrelazan comunicación, ética y tecnología.