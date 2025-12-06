Lázaro Cárdenas, Mich.- 6 de diciembre de 2025.- La mañana de este sábado fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que, según los primeros indicios, habría sido arrastrado por un vehículo, pues presentaba un lazo atado al cuello. El hecho se registró frente a la Puerta 2 de la empresa ArcelorMittal y provocó una inmediata movilización de cuerpos de auxilio y autoridades policiacas.

La Policía fue alertada sobre una persona tirada en la intersección de las calles Constitución de 1814 y Venustiano Carranza, a unos metros del estacionamiento de la siderúrgica.

De esta manera, los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, además de presentar marcas de arrastre y huellas evidentes de violencia.

Comerciantes y trabajadores del área, visiblemente consternados, señalaron de manera extraoficial que la víctima podría tratarse de “Goyo”, un vendedor de jugos conocido entre los locatarios y empleados de la zona. Sin embargo, la identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Los elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para preservar indicios, mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se continuará con los estudios para su identificación oficial y para esclarecer las circunstancias precisas del crimen.