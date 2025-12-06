Zamora, Mich.- 06 de diciembre de 2025.- La mañana de este sábado, a un costado del Libramiento Norte de Zamora, fue localizado un joven asesinado, mismo que horas antes fue levantado en el Fraccionamiento Acanto I. A decir de las autoridades la víctima presentaba lesiones de proyectil de arma de fuego.

Por información recabada en la labor reporteril se pudo establecer que, en los números de emergencias se recibieron reportes de una persona tirada a unos metros de la citada vialidad a la altura de la colonia Carmen Serdán.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar confirmando que se trataba de una persona sin vida con huellas de violencia, por lo que delimitaron la zona y solicitaron la intervención de las autoridades competentes.

Los especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen dependientes de la Fiscalía General del Estado arribaron al area para emprender los correspondientes actos de investigación, embalando varios casquillos percutidos.

Momentos después se supo que el finado fue identificado como Ángel de Jesús S., de 19 años de edad, mismo que fue privado de la libertad la madrugada de ayer en el Fraccionamiento Acanto I.

Por último el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación.