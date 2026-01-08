Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, a 8 de enero de 2026.- La Danza de los Kúrpites, tradición emblemática de Nuevo San Juan Parangaricutiro, es una danza que se remonta a la época prehispánica como un símbolo de la identidad y la resistencia cultural del pueblo Purépecha, “es por ello que como michoacanos debemos preservar nuestra herencia y nuestro acervo”.

Destacan la importancia de preservar la Danza de los Kúrpites como símbolo cultural purépecha. #NuevoSanJuanParangaricutiro #Michoacan #DanzaDeLosKurpites pic.twitter.com/sQa6yO7SPj — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) January 9, 2026

Para la diputada de extracción morenista, Belinda Iturbide Díaz, es importante participar y difundir nuestro folclor y raigambre, como la competencia que se lleva a cabo cada año del 6 al 9 de enero en San Juan Nuevo, para ser partícipe de las danzas representadas por los habitantes, quienes vestidos con trajes coloridos y máscaras talladas a mano, compiten por demostrar su habilidad y dedicación a la tradición.

Esta danza, expresó la diputada, es más que una simple presentación artística, pues es un acto de fe y una forma de agradecer por el año que ha pasado y pedir por la abundancia en el año que viene. También es una forma de recordar la historia y la cultura del pueblo purépecha, y de transmitirla a las nuevas generaciones.

La danza cuenta con varios personajes importantes, incluyendo el Tarepiti, que representa a San José y quien es el líder de la danza, así como la Maringuía que personifica a la Virgen María y es la acompañante del Tarepiti, mientras que los Kúrpites representan al pueblo y son los danzantes principales.

La Competencia de la Danza de los Kurpites es un evento que reúne a la comunidad y atrae a visitantes de todo el mundo. Es una oportunidad para experimentar la rica cultura y tradición de Michoacán, y para apoyar a los artistas y artesanos locales.