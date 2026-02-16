En el marco de las acciones preventivas que impulsa el Gobierno de México, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezó una reunión de trabajo con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, con el objetivo de fortalecer la gestión integral de riesgos en la entidad.

La titular de la CNPC destacó el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno para proteger la vida de las mexicanas y mexicanos mediante acciones preventivas.

Durante el encuentro, se entregó información estratégica a la mandataria estatal y la definición conjunta de medidas de mitigación para los municipios de Chilpancingo y Acapulco, con lo que se consolida un esquema de colaboración entre los tres órdenes de gobierno.

Para dar soporte técnico a estas acciones, la coordinadora nacional de Protección Civil puso a disposición del estado y de las autoridades federales presentes, dentro de las que se encuentran la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Comisión Nacional de Agua (Conagua), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaría de Salud (SS) y Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), las herramientas científicas y los análisis de riesgo más actualizados generados por la CNPC y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Estos insumos son fundamentales para identificar con precisión las zonas de mayor vulnerabilidad y diseñar estrategias anticipadas, que permitan salvar vidas y mitigar el impacto de los fenómenos naturales.

Como parte de los acuerdos estratégicos, se abordó la situación específica de Chilpancingo, donde, además de la entrega de los estudios científicos, se reforzará la ruta crítica para el ordenamiento territorial impulsado por el gobierno estatal, el propósito es utilizar estos diagnósticos para recuperar espacios seguros y evitar el establecimiento de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.

En materia de lluvias y ciclones tropicales, se estableció el compromiso de intensificar el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y el desazolve de ríos, así como fortalecer la comunicación del riesgo para asegurar que la ciudadanía cuente con la información necesaria para actuar oportunamente.

Con el fin de proteger el patrimonio natural y social de la entidad, se delinearon estrategias integrales para la prevención de incendios forestales, se subrayó que la vigilancia del territorio y el cumplimiento de la normativa federal son responsabilidades compartidas que exigen una coordinación operativa rigurosa, sumada al impulso de campañas de concientización para involucrar a la población en el cuidado del entorno.

Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado reafirmó que la prioridad absoluta de su administración es la salvaguarda de los guerrerenses, tras destacar que la coordinación con las instituciones federales ha permitido definir rutas de actuación efectivas, como se ha demostrado en la recuperación del puerto de Acapulco.

La mandataria estatal aseguró que el Consejo Estatal de Protección Civil mantiene un monitoreo permanente mediante el Atlas Estatal de Riesgos y los sistemas de alerta temprana, subrayó que existe un antes y un después en la cultura de prevención de la entidad, donde la ciudadanía ha adoptado una mayor conciencia de autoprotección.

De esta forma, concluyó el Gobierno de México y el del estado de Guerrero reafirman su compromiso de trabajar unidos, con anticipación y responsabilidad, para construir un entorno más seguro y resiliente en beneficio de la población.