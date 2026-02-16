Jacona, Mich.- 16 de febrero de 2026.- Un hombre que se trabajaba como lavacoches fue ultimado a balazos en la vía pública de la colonia Revolución, con lo que suman 3 personas asesinadas durante febrero en esta demarcación de Jacona.

Fue la tarde de este lunes, cuando en el número de emergencias 911 se recibió el reporte de que había una persona tirada sobre la calle Pascual Ortiz Rubio, casi esquina con Lázaro Cárdenas.

Patrulleros de la Policía Municipal y de la Secretaría de la Defensa Nacional se movilizaron al lugar donde encontraron a un masculino tirado bocarriba con heridas de bala en distintas partes del cuerpo, por lo que solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron momentos después y revisaron a David V., P., de 35 años de edad, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Los uniformados procedieron a delimitar la zona para evitar la contaminación de evidencias y más tarde el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se dio cita para emprender los correspondientes actos de investigación.

Hasta el momento el municipio de Jacona acumula al menos 3 homicidios durante el presente mes de febrero:

03 de febrero. De un balazo en la cabeza matan a un hombre en la colonia Trasierra de Jacona.

07 de febrero. Localizan cadáver lapidado de un joven, en la colonia Los Álamos de Jacona.

16 de febrero. Lavacoches es asesinado a tiros en Jacona.