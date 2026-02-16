Tarímbaro, Mich.- Lunes 16 de febrero de 2026.- La calidad del aire se vio afectada por las enormes nubes de humo generadas por un incendio de pastizales en terrenos ubicados en los límites de los municipios de Tarímbaro y Morelia.
En la labor periodística se conoció que las quemas de maleza ocurrieron la tarde de este lunes y tuvieron lugar en predios situados entre los fraccionamientos Erandeni IV y Boreal, así como a espaldas de las instalaciones de Bimbo y la refresquera Aga.
Vecinos de la zona reportaron la situación, ya que algunas viviendas de los mencionados asentamientos quedaron envueltas por densas cortinas de humo. Posteriormente acudieron bomberos de Tarímbaro, quienes se encargaron de combatir el fuego.
Recomendaciones breves para prevenir incendios de pastizal, lotes baldíos y forestales
- No tirar colillas de cigarro encendidas.
- No quemar basura, llantas ni maleza.
- No arrojar botellas o vidrios en terrenos.
- No encender fogatas fuera de zonas permitidas.
- Apagar totalmente fogatas con agua y tierra.
- No usar pirotecnia en áreas abiertas o con pasto seco.
- Mantener limpios los lotes baldíos (sin maleza ni basura).
- No estacionar vehículos sobre pasto seco.
- No intentar realizar quemas controladas en días de viento fuerte.
- Reportar de inmediato cualquier incendio al 911.