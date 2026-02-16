Tarímbaro, Mich.- Lunes 16 de febrero de 2026.- La calidad del aire se vio afectada por las enormes nubes de humo generadas por un incendio de pastizales en terrenos ubicados en los límites de los municipios de Tarímbaro y Morelia.

Bomberos de Tarímbaro sofocaron un incendio de pastizales que afectó la calidad del aire en los límites con Morelia.#Tarímbaro #Morelia #IncendioDePastizales pic.twitter.com/pXyJ2E0HXA — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 17, 2026

En la labor periodística se conoció que las quemas de maleza ocurrieron la tarde de este lunes y tuvieron lugar en predios situados entre los fraccionamientos Erandeni IV y Boreal, así como a espaldas de las instalaciones de Bimbo y la refresquera Aga.

Vecinos de la zona reportaron la situación, ya que algunas viviendas de los mencionados asentamientos quedaron envueltas por densas cortinas de humo. Posteriormente acudieron bomberos de Tarímbaro, quienes se encargaron de combatir el fuego.

Recomendaciones breves para prevenir incendios de pastizal, lotes baldíos y forestales