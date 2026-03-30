Morelia, Mich.- Lunes 30 de marzo de 2026.- Un ciclista resultó lesionado tras ser atropellado por un automóvil a un costado del Bosque Cuauhtémoc, en la ciudad de Morelia, informaron fuentes policiales.

El percance se registró la tarde de este lunes sobre la calle Licenciado Justo Mendoza, en las cercanías de las instalaciones de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom), y fue reportado por algunas personas al número de emergencias.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes auxiliaron al pedalista, después una ambulancia lo trasladó a un hospital para su adecuada valoración médica, paciente que responde al nombre de César.

Por último, se supo que el vehículo involucrado es de la marca Dodge Attitude, color gris. Los oficiales de Hechos de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

AGENCIA RED 113