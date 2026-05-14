Zamora, Mich.- 14 de mayo de 2026.- La noche de este jueves, se registró un accidente de una camioneta que transportaba manojos de rábanos, unidad que fue abandonada por sus ocupantes, ya que a decir del propietario el vehículo le fue robado minutos antes.

El percance fue reportado en el Libramiento Sur de Zamora, justo en la entrada al Fraccionamiento Ex Hacienda, hasta donde acudieron paramédicos de Rescate, quienes se retiraron ya que no habían lesionados.

Al sitio llegó el propietario de la unidad quien manifestó que se encontraba en un predio de la comunidad de Romero de Torres cargando rábanos, cuando llegaron unos desconocidos y se robaron la unidad.

Trascendió que los ladrones en su escape circulaban a exceso de velocidad, lo que provocó que perdieran el control y se accidentaran, algunos testigos manifestaron que los sujetos rapidamente se retiraron del lugar corriendo.

Eementos de Seguridad Vial se hicieron cargo del percance y aseguraron la camioneta robada, una de la marca Nissan pick up, de color negro, con placas NE-6774-D, la cual quedo totalmente destrozada.

AGENCIA RED 113