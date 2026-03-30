Morelia, Michoacán, 30 de marzo de 2026.- El Gobierno de Michoacán refuerza la seguridad de Morelia con la puesta en marcha del C4, construido con una inversión estatal de 41 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia, destacó el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el gobernador señaló que este centro de comando, inaugurado la semana pasada, permitirá mejorar la coordinación operativa entre los cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales, al monitorear en tiempo real la ciudad mediante de 5 mil 800 cámaras de videovigilancia conectadas al sistema y mil 900 cámaras municipales integradas.

“Vincula el C5 estatal con el C4 municipal para tener una coordinación más estrecha con la Policía de Morelia y la Guardia Civil. Esta es una aportación que hace el Fortapaz de videovigilancia y tecnología, para que la capital michoacana cuente con su propio C4 y pueda brindar una mejora atención” subrayo Ramírez Bedolla.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Michoacán, José Antonio Cruz Nava, indicó que la coordinación operativa en tiempo real permitirá la atención inmediata a emergencias en beneficio de las familias de la capital michoacana, con lo que la administración estatal avanza hacia la consolidación de una estrategia moderna y eficaz.

Detalló que la plataforma cuenta también con equipamiento tecnológico que incluye geolocalización, terminales portátiles, la verificación inmediata de vehículos con reporte de robo y revisión de antecedentes, fortaleciendo así la operatividad de los cuerpos de seguridad y su capacidad de respuesta.