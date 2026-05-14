Morelia, Michoacán, a 14 de mayo de 2026.- Como parte de las acciones de coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad y la procuración de justicia en Michoacán, el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, participó este día en la Reunión en Materia de Seguridad con Presidentas y Presidentes Municipales, realizada en las instalaciones de la 21ª Zona Militar, en Morelia, junto al Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla; al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch; al Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo; y al Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Durante el encuentro, se refrendó el compromiso de trabajar de manera coordinada entre instituciones federales, estatales y municipales para consolidar las acciones operativas, de inteligencia e investigación orientadas a preservar la paz y garantizar mejores condiciones de seguridad para las y los michoacanos.

En ese sentido, Torres Piña agradeció y reconoció la coordinación permanente que mantiene la Fiscalía General del Estado a su cargo con el Gabinete de Seguridad Federal, particularmente con Omar García Harfuch, el General Ricardo Trevilla Trejo y el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ya que dicha colaboración institucional ha permitido fortalecer operativos conjuntos, labores de inteligencia y acciones estratégicas que han derivado en resultados contundentes en materia de seguridad, combate a la delincuencia y procuración de justicia en las distintas regiones de Michoacán.

En este marco, se destacó que la estrategia de seguridad impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha permitido fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno mediante acciones conjuntas enfocadas en la atención de las causas, la prevención del delito, la inteligencia operativa y el combate frontal a las conductas ilícitas.

La Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso de continuar trabajando de manera permanente bajo la política institucional del Fiscal General Carlos Torres, basada en la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento de las capacidades de investigación y el combate a la impunidad, en alineación con el Plan Michoacán, estrategia que ha permitido avanzar en acciones concretas a favor de la paz, la seguridad y el bienestar de las y los michoacanos.

Entre las y los asistentes estuvieron también Raúl Zepeda Villaseñor, Secretario de Gobierno del Estado; el General de División E.M. Jorge Pedro Nieto Sánchez, Comandante de la XII Región Militar; el General de Brigada D.E.M. Juan Bravo Velázquez, Comandante de la 21ª Zona Militar; el

General de Brigada E.M. Francisco Antonio Enríquez Rojas, Comandante de la 43ª Zona Militar; el General Roberto Eduardo Molina García, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Michoacán; José Antonio Cruz Medina, Secretario de Seguridad Pública del Estado; Francisco Almazán Barocio, Director General del Centro Nacional de Inteligencia; y Marcela Figueroa Franco, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además estuvieron presentes Alfonso Martínez Alcázar, Presidente Municipal de Morelia; Julio Alberto Arreola Vázquez, Presidente Municipal de Pátzcuaro; Fanny Lyssette Arreola Pichardo, Presidenta Municipal de Apatzingán; Jeovana Mariela Alcántar Baca, Presidenta Municipal de Hidalgo; Isidoro Mosqueda Estrada, Presidente Municipal de Jacona; Eric Nicanor Gaona García, Presidente Municipal de Tarímbaro; Grecia Itzel Quiroz García, Presidenta Municipal de Uruapan; Carlos Alberto Soto Delgado, Presidente Municipal de Zamora; y Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Presidente Municipal de Zitácuaro.