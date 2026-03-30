Morelia, Michoacán, 30 de marzo de 2026. En los primeros seis meses del nuevo Poder Judicial de Michoacán, los 36 jueces y juezas de oralidad penal han emitido 268 sentencias condenatorias a 337 personas acusadas, sumando un total de 4,500 años de prisión.

Lo anterior, da cuenta del trabajo profesional, responsable y eficiente de las personas juzgadoras, quienes presiden audiencias, conocen ahí de los asuntos, escuchan las imputaciones, las manifestaciones de las defensas y, al analizar todo lo expuesto, emiten sus determinaciones con apego a la ley.

De los 268 asuntos concluidos con sentencia, podemos resaltar los de mayor incidencia: 52 corresponden a homicidio calificado, 40 a robo, 22 a violación, 18 a abuso sexual (en todas sus modalidades), 16 a robo de vehículo, 15 a daño en las cosas doloso, 12 a delitos contra la salud y narcomenudeo, 15 a secuestro, 8 a extorsión, 8 a lesiones calificadas, 6 a violación equiparada, 4 a violencia familiar, 4 a desaparición cometida por particulares, 4 a incumplimiento de obligación alimentaria y 3 por feminicidio.

Por lo que ve a las 337 personas sentenciadas: 128 corresponden a la Región Morelia, 29 Región Zitácuaro, 69 Región Uruapan, 62 Región Zamora, 15 Región Apatzingán, 13 Región Lázaro Cárdenas, 11 Unidad La Piedad y 10 Unidad Sahuayo.

Las penas máximas impuestas por las personas juzgadoras en juicio oral se desglosan de la siguiente manera: en Morelia 113 años, en Zitácuaro y Uruapan 100 años, en Zamora 55 años, en Apatzingán 52 años y 8 meses, en Lázaro Cárdenas 35, en La Piedad 22 años y 2 meses, y en Sahuayo 25 años de prisión.

Es importante resaltar que además, desde el pasado 15 de septiembre se implementó una reorganización de los procesos en el sistema penal acusatorio, con resultados medibles en diversas regiones del estado.

Destaca un incremento del 35% en la concesión de órdenes de aprehensión en las regiones de Zamora y Zitácuaro, así como en los Centros de Justicia de La Piedad y Sahuayo; un aumento del 38% en órdenes de cateo en las regiones de Uruapan, Zitácuaro, Apatzingán y Zamora; así como un 41% más en la calificación de legalidad de detenciones en las regiones de Morelia, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Zitácuaro.

Además, se ha logrado un incremento del 18.09% en la vinculación a proceso de personas imputadas en regiones como Zamora, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Zitácuaro, en comparación con periodos similares.

Estas cifras dan cuenta del trabajo y resultados de las juezas y los jueces de Michoacán, con lo cual el nuevo Poder Judicial de Michoacán da cuenta de su firme compromiso de impartir una justicia cercana a la ciudadanía y emitir sus determinaciones con profesionalismo.