Zamora, Mich.- 14 de mayo de 2026.- Un joven murió al quedar atrapado durante el incendio de una vivienda de la colonia Ramírez, en la ciudad de Zamora. Hasta el momento se ignoran las causas que originaron el siniestro a decir de las autoridades.

Fue aproximadamente a las 11:30 horas de este jueves, cuando los operadores del C5 Sitec fueron alertados sobre un inmueble en llamas sobre las calles Lerdo de Tejada y Othón Núñez, donde al parecer había una persona al interior.

Rápidamente se movilizaron elementos de Protección Civil Municipal y Rescate, mismos que a su llegada encontraron dos habitaciones quemándose por lo que procedieron a sofocar el fuego.

Mientras elementos de la Policía Municipal resguardaron la zona y retiraron a los curiosos para evitar otro siniestro.

Los vulcanos continuaban sofocando el fuego y en determinado momento se percataron de que el joven Miguel Ángel A., T., de 24 años de edad, había fallecido debido a las quemaduras que presentaba.

Luego de varios minutos el siniestro fue controlado, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar los correspondientes actos de investigación.

RED 113