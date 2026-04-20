Morelia, Mich.- Lunes 20 de abril de 2026.- Un motociclista falleció tras ser impactado por una automovilista, quien resultó lesionada, percance que se registró sobre el kilómetro 6 de la carretera Morelia-Pátzcuaro, informaron autoridades policiales y de rescate.

La tragedia ocurrió la mañana de este lunes a la altura de la Tenencia Morelos y fue reportada por varias personas al número de emergencias 911. Al sitio acudieron oficiales de Seguridad Vial, así como bomberos estatales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del motorista y atendieron a la conductora del vehículo involucrado, misma que requirió traslado hospitalario, ella tiene aproximadamente 27 años de edad.

Trascendió que el ahora finado no está identificado, él tenía entre 45 y 50 años, vestía chamarra negra, pantalón azul rey y botas de trabajo negras. La motocicleta del susodicho es una Honda tipo cargo, color plata, con placa 74PLU6. En cuanto al automóvil participante en los hechos, es un Ford Fiesta color azul rey, con matrícula PHL573C.

El área fue acordonada por los agentes, quienes solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Después arribaron especialistas de la Unidad de Atención Inmediata, mismos que iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

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