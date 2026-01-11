Morelia, Michoacán, 10 de enero de 2026.- Desde el territorio y con la participación activa de la población, la Secretaría del Bienestar (Sedebi), que encabeza Andrea Serna Hernández, ha consolidado los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (Ceibas) como una política pública humanista que transforma comunidades y fortalece el tejido social en Michoacán.

Actualmente, el estado cuenta con 10 Ceibas ubicados en Zacapu, Zamora, Ixtlán, Múgica, Sahuayo, Aguililla, Buenavista, La Piedad, Jacona y Uruapan, municipios donde más se necesita, espacios a los que diariamente asisten infancias, juventudes, personas adultas y adultas mayores para aprender, convivir y desarrollarse en entornos sanos, de educación, atención y cuidado comunitario, atendiendo las causas que generan desigualdad y exclusión social.

Andrea Serna destacó que los Ceibas tienen un significado profundo, ya que representan una forma distinta de hacer política social, una política que escucha, acompaña y camina junto a las comunidades, poniendo al centro a las personas y, en especial, a niñas, niños y juventudes. “Cuando acercamos talleres gratuitos, actividades culturales, educativas y deportivas a las comunidades, no solo brindamos servicios; estamos atendiendo las causas de la desigualdad y fortaleciendo el sentido de comunidad”, subrayó.

Explicó que la falta de oportunidades, el abandono institucional y la ruptura del tejido social son factores que históricamente han profundizado las brechas de desigualdad, por lo que invertir en comunidad, en educación y en espacios seguros para las infancias y juventudes es una estrategia de justicia social. Reiteró que desde la Secretaría del Bienestar se trabaja con una visión integral alineada al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que concibe el bienestar como un derecho y no como un favor.

Durante 2025, este modelo alcanzó su mayor impacto histórico, con 112 mil 630 personas beneficiarias, 2 mil 165 talleres comunitarios gratuitos y acceso permanente a internet, reflejando una expansión de más de 12 veces en cuatro años, consolidando a Michoacán como referente nacional en bienestar comunitario y atención a las causas.