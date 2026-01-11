Apatzingán, Mich.- 11 de enero de 2025.- La colonia Niños Héroes de Apatzingán, fue el escenario del homicidio de un joven, con lo que suman 3 personas ejecutadas en el mismo asentamiento durante la noche del sábado.

Se pudo conocer que el ofendido se encontraba sobre calle 16 de Septiembre, donde fue interceptado por criminales que lo acribillaron a tiros, para enseguida huir.

Tras la agresión la víctima quedó tirada junto a unas macetas. Algunas personas al darse cuenta del atentado pidieron ayuda al número de emergencias 911. Para cuando llegaron policías y paramédicos, confirmaron el deceso de Jorge Luis S., de 32 años de edad, vecino de la colonia Los Arquitos.

En el área quedaron regados 13 casquillos percutidos, que posteriormente fueron embalados por peritos de la Fiscalía Regional de Justicia. Al término de las actuaciones de ley, el cadáver fue enviado al Semefo de la región.

Previamente apenas a unas cuadras del sitio del homicidio, otros dos jóvenes fueron ejecutados a balazos, con lo que suman 3 asesinatos en la misma colonia en menos de 3 horas.