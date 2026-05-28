Morelia, Michoacán, 28 de mayo de 2026.- La emoción del Mundial se vivirá en Michoacán con la transmisión gratuita y abierta al público de los partidos de la FIFA, que el Gobierno del Estado realizará del 11 de junio al 19 de julio en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

En el marco del Festival Michoacán de Origen (FMO), llega el Jalo Futbolero, un espacio pensado para que familias, visitantes y aficionados disfruten de 39 días de actividades deportivas, recreativas y de convivencia, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García.

Las transmisiones se llevarán a cabo en distintos espacios del Ceconexpo, entre ellos el jardín del Orquidario, el jardín Ventura Puente, la Plaza Magna y las áreas de estacionamiento, donde las y los asistentes podrán disfrutar de un ambiente rodeado de naturaleza, entretenimiento y buen clima.

En este espacio se proyectarán 35 partidos de la fase regular, las 15 eliminatorias y, al menos, tres encuentros de la Selección Mexicana: contra Sudáfrica, el 11 de junio a las 11:00 horas; Corea del Sur, el 18 de junio a las 19:00 horas; y Chequia, el 24 de junio a las 19:00 horas.

Además de los encuentros deportivos, habrá una amplia oferta de actividades para todas las edades, como área gastronómica, photobooth, cancha inflable, concursos, trivias, fútbol tenis, torneo de videojuegos, intercambio de estampas y animación en vivo que fortalecerán el ambiente mundialista en “el alma de México”.

La Sectur invita a la población y turistas a sumarse a esta gran fiesta futbolera con acceso completamente gratuito y pensada para el sano esparcimiento de todas y todos.