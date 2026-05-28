Morelia, Michoacán; 28 de mayo de 2026.- Dos personas fueron detenidas por agentes de Policía Morelia tras ser sorprendidas vendiendo cachorros en condiciones de maltrato animal sobre la Avenida Juan Pablo II.

Los hechos ocurrieron después de que oficiales recibieran un reporte directo del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Pablo Alarcón Olmedo, donde señalaba una camioneta blanca con rojo, tipo redilas, estacionada sobre la vialidad, desde la cual se ofertaban los lomitos.

Al arribar al lugar, los oficiales localizaron el vehículo descrito. En la parte trasera tenía pegadas dos cartulinas con la leyenda “VENTA DE CACHORROS CANE CORSO”. Dentro había dos transportadoras con ocho cachorros en total, hacinados de cuatro en cuatro, sin agua ni alimento y expuestos al sol.

En el sitio se encontraba un masculino y una femenina, quienes señalaron que los perros eran de un familiar. Ninguno presentó permisos para la venta ni documentación que acreditara la propiedad o atención veterinaria de los caninos.

Ante las condiciones que no preservaban el bienestar animal, ambos fueron detenidos. Se les trasladó al Centro de Detención Municipal para su certificación médica. Y la camioneta fue asegurada y enviada al corralón.

Los ocho cachorros fueron resguardados y trasladados para garantizar su integridad física.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.

Con estas acciones, Policía Morelia reitera su compromiso contra el maltrato animal y exhorta a la ciudadanía a denunciar la venta ilegal de animales.