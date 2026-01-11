Silao, Guanajuato, 10 de enero de 2026.- Con el objetivo de reforzar la coordinación interinstitucional en materia de seguridad entre Michoacán y Guanajuato y fortalecer las estrategias conjuntas para mejorar la capacidad de respuesta en la región interestatal, autoridades de ambos estados sostuvieron una reunión de trabajo.

En el encuentro, desarrollado en el C5 de Silao, participaron el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina y su homólogo de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, quienes acordaron estrechar la colaboración operativa y el intercambio de información entre ambas corporaciones.

Ante los hechos registrados recientemente en el municipio de Valle de Santiago, en la entidad vecina, las autoridades de seguridad acordaron mantener una vigilancia permanente y una actuación coordinada en la franja limítrofe entre Guanajuato y Michoacán.

El reforzamiento contempla el intercambio oportuno de información, la planeación de operativos conjuntos y el despliegue estratégico de las corporaciones de seguridad en puntos considerados prioritarios para la prevención del delito.

Este fortalecimiento da continuidad al convenio marco de coordinación y colaboración en materia de seguridad pública firmado en diciembre pasado por los gobiernos de Michoacán y Guanajuato, el cual establece acciones conjuntas de prevención, inteligencia y operatividad en municipios colindantes; así como carreteras y puntos estratégicos, con el objetivo de cerrar el paso a las actividades ilícitas y fortalecer la paz regional.