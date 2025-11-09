Buenavista Tomatlán, Mich.- 09 de Noviembre del 2025.– Durante un operativo coordinado entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil, en Tierra Caliente fueron detenidos cinco sujetos armados, entre ellos dos menores, presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación. A los sospechosos se les relaciona con la extorsión al sector limonero en la región.

De acuerdo con fuerzas federales, lo anterior fue resultado de trabajos de inteligencia y labores operativas en el municipio de Buenavista Tomatlán, que permitieron ubicar u requerir a los 5 generadores de violencia.

Entre los detenidos están Juan N, alias “El Vaquero”, Manuel N, “El Bamban”, Guillermo N, “El Memo”, y dos adolescentes identificados como Eduardo N, alias “El Sana”, y Cristian N, “El Güero”.

Los individuos son señalados por su presunta participación en actividades de extorsión a productores de limón, cobro de cuotas a negocios locales y homicidios en la región de Tierra Caliente.

A los sospechosos les fueron incautadas cinco armas de fuego, 1,250 cartuchos útiles, 18 cargadores para arma larga, seis chalecos tácticos con las siglas CJNG y una fornitura porta cargadores.

Los detenidos y el equipo bélico fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para que se continúen con las correspondientes investigaciones.