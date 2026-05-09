Morelia, Michoacán, 9 de mayo de 2026. En atención al interés superior de la niñez y con el objetivo de salvaguardar la integridad de un niño de 2 años de edad, el Juzgado Segundo Familiar de Zamora resolvió otorgar la guarda y custodia provisional del menor a su padre, tras advertirse condiciones que representaban un riesgo para su salud y seguridad.

El asunto derivó de la solicitud presentada por el progenitor, quien manifestó preocupación por el entorno en el que vivía el menor. Como parte de las actuaciones judiciales, se realizó una inspección en el domicilio materno, donde se identificaron condiciones insalubres, carencia de servicios básicos, falta de alimentos y otros factores que podían afectar el bienestar del niño.

Ante ello, y privilegiando la protección integral del menor, la autoridad judicial determinó implementar medidas inmediatas para garantizar su cuidado y desarrollo en un entorno adecuado. Asimismo, se constató que el padre cuenta con condiciones favorables para asumir provisionalmente su atención y cuidado.

Como parte de la resolución, la jueza ordenó diversas acciones complementarias orientadas a proteger el bienestar físico y emocional del niño, entre ellas valoración médica especializada, provisión de ropa y artículos de higiene, convivencias supervisadas con la madre para preservar el vínculo afectivo, atención terapéutica y medidas de protección adicionales.

Con este tipo de resoluciones, el Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, priorizando en todo momento su bienestar, seguridad y desarrollo integral.