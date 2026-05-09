La Huacana, Mich.- 09 de mayo de 2026.- Un saldo de siete personas fallecidas dejó un aparatoso choque frontal entre dos camionetas registrado la mañana de este sábado sobre la Autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 172, en las inmediaciones de San Pedro Barajas, dentro del tramo Nueva Italia-Las Cañas.

🚨 #Video | La mañana de este sábado se registró un aparatoso choque de frente entre dos camionetas sobre la Autopista Siglo XXI, mismo que dejó múltiples víctimas. Aquí el reporte: pic.twitter.com/wIFuOA9Hma — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 9, 2026

De acuerdo con los reportes policiales, el percance fue alertado por transportistas y automovilistas que circulaban por la zona, lo que derivó en la movilización de paramédicos, corporaciones policiales y personal de auxilio.

En la labor periodística trascendió que en una de las unidades siniestradas viajaban dos mujeres, un hombre y un menor de edad, quienes perdieron la vida en el lugar. En la segunda camioneta fallecieron tres hombres, sumando en total siete víctimas mortales.

La circulación permaneció cerrada en ambos sentidos durante varias horas mientras se realizaban las labores de rescate, peritajes y levantamiento de los cuerpos. Las autoridades correspondientes mantienen las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

AGENCIA RED 113