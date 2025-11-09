Múgica, Mich.09 de Noviembre del 2025.- Una joven motociclista resultó gravemente lesionada al chocar de frente contra un auto particular en la carretera Nueva Italia – Lombardía. Los hechos al mediodía de este domingo.

Minutos antes de las 12:00 horas, Dalia F. de aproximadamente 25 años de edad, circulaba sobre dicha vialidad y en las cercanías de la Gasolinera “Camacho” impactó su unidad cintra un Volkswagen Jetta de color rojo.

Tras el encontronazo la motorista golpeo fuertemente contra el parabrisas del Jetta y salió proyectada hacia la carpeta asfáltica, mientras que su moto, una Italika 150 de color negro con verde terminó destrozada.

Otros automovilistas que se percataron del incidente solicitaron ayuda al número de emergencias 911, lo que movilizó a los Bomberos Voluntarios de Múgica, quienes, al llegar al lugar, encontraron siniestrados la motocicleta y el vehículo

En el sitio, los paramédicos atendieron a Dalia, misma que debido a la gravedad de sus heridas fue trasladada de inmediato a un hospital cercano, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Elementos de la Policía Municipal y de Tránsito de la Guardia Civil emprendieron los correspondientes peritajes y aseguraron las unidades involucradas para que sean las autoridades correspondientes las que determinen responsabilidades.