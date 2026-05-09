La Huacana, Mich.- 08 de mayo de de 2026.- La mañana de este sábado se registró un aparatoso choque de frente entre dos camionetas sobre la Autopista Siglo XXI, mismo que dejó múltiples víctimas.

Según los primeros reportes, la colisión tuvo lugar cerca del kilómetro 172, en la zona de San Pedro Barajas y en tramo Nueva Italia – Las Cañas, siendo reportada por algunos transportistas.

De manera extraoficial, se ha mencionado que habría 7 personas fallecidas, sin embargo esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Al lugar se movilizaron cuerpos de emergencia y autoridades para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes, por lo que la vialidad se mantiene cerrada a la circulación.

AGENCIA RED 113

ARTICULOS RELACIONADOSMÁS DEL AUTOR