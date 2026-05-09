La Huacana, Mich.- 08 de mayo de de 2026.- La mañana de este sábado se registró un aparatoso choque de frente entre dos camionetas sobre la Autopista Siglo XXI, mismo que dejó múltiples víctimas.

🚨 #Video | La mañana de este sábado se registró un aparatoso choque de frente entre dos camionetas sobre la Autopista Siglo XXI, mismo que dejó múltiples víctimas. Aquí el reporte: pic.twitter.com/wIFuOA9Hma — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 9, 2026

Según los primeros reportes, la colisión tuvo lugar cerca del kilómetro 172, en la zona de San Pedro Barajas y en tramo Nueva Italia – Las Cañas, siendo reportada por algunos transportistas.

De manera extraoficial, se ha mencionado que habría 7 personas fallecidas, sin embargo esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Al lugar se movilizaron cuerpos de emergencia y autoridades para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes, por lo que la vialidad se mantiene cerrada a la circulación.

AGENCIA RED 113