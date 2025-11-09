El dirigente estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, celebró la presentación del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, encabezada este día por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Destacó que se trata de una estrategia integral que busca atender las causas de la violencia, fortalecer la seguridad y promover el desarrollo social en la entidad, bajo una visión de justicia y bienestar para todas y todos los michoacanos.

Mora González señaló que el plan está sustentado en tres ejes fundamentales: Seguridad y Justicia, Desarrollo Económico con Justicia y Educación y Cultura para la Paz. Explicó que esta iniciativa contempla acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno para construir un entorno más seguro y equitativo, además de impulsar la participación de la sociedad en la reconstrucción del tejido social.

El dirigente morenista coincidió con lo expresado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respecto a que en Michoacán se reforzarán los tres ejes operativos de la estrategia nacional de seguridad:

1.- Atención a las causas, mediante programas sociales que prevengan la violencia y fortalezcan la cohesión comunitaria.

2.- Consolidación de la Guardia Nacional, con presencia permanente en regiones de alta incidencia delictiva, así como el fortalecimiento de la Guardia Civil y de la Fiscalía General del Estado, a través de equipamiento, capacitación y acciones conjuntas de operación directa.

3.- Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, mediante el uso de recursos tecnológicos y la creación de unidades especializadas para combatir la extorsión y detener a los generadores de violencia.

En este contexto, Mora González celebró la implementación del Plan de Operaciones Paricutín, cuyo propósito será reducir los índices de extorsión, homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto. Este plan, subrayó, se aplicará mediante una coordinación estrecha entre los tres niveles de gobierno, con el objetivo de devolver la tranquilidad y la confianza a las comunidades michoacanas.

Finalmente, el dirigente de Morena destacó que el Plan Michoacán por la Justicia y la Paz no solo fortalecerá la seguridad, sino que también impulsará obras de infraestructura y desarrollo económico, entre ellas la conservación y modernización de carreteras estatales y federales, y la mejora de caminos artesanales.

“El trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno permitirá devolver la paz a las comunidades y garantizar que los servicios públicos lleguen a todos los hogares de Michoacán”, concluyó.