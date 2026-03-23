Morelia, Mich.- Lunes 23 de marzo de 2026.- Durante la madrugada de este lunes, una camioneta volcada fue abandonada por sus ocupantes sobre la Calzada La Huerta, en la ciudad de Morelia, en el sentido del Obelisco a Lázaro Cárdenas hacia la salida a Pátzcuaro, informaron autoridades policiales.

El accidente se registró a la altura de la colonia Cosmos, justo frente a las instalaciones de la refresquera Coca-Cola. Varios automovilistas que circulaban por la zona reportaron el percance al número de emergencias.

Posteriormente, acudieron patrulleros municipales de Hechos de Tránsito, quienes se encargaron del peritaje correspondiente. Asimismo, se solicitó el apoyo de una grúa para retirar el vehículo siniestrado, el cual es de la marca Chevrolet Trax, color blanco.

AGENCIA RED 113