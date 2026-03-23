Morelia, Michoacán, 23 de marzo de 2026.- El paso vial Carlos Manzo, ubicado en la zona de La Hielera de Uruapan, será inaugurado el próximo sábado 28 de marzo, el cual fue construido con una inversión 100 por ciento estatal de 381 millones de pesos, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Explicó que este era uno de los puntos más congestionados de la ciudad, mismo que ahora brindará conectividad ágil para automovilistas y el transporte de carga, así como accesibilidad para arribar a la Estación 2 del teleférico.

Mientras que el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, agregó que este puente se ejecutó tras una petición del sector empresarial, ya que en la zona se generaba un conflicto de tránsito, derivado de que al día circulan alrededor de 27 mil vehículos

Detalló que la obra cuenta con skatepark, 2 mil 670 metros cuadrados de banquetas, 360 metros cuadrados de ciclovía, gimnasio y contará con esculturas del artista michoacano Javier Marín, las cuales se encontrarán ubicadas en el bajopuente.

Previo a la inauguración se realizará la competencia Skate Roller Bicicleta en el skatepark, donde se realizará la premiación a los participantes.