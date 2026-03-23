Morelia, Michoacán, a 23 de marzo de 2026.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH) publicó la Convocatoria dirigida a empresas de la entidad interesadas en obtener el Distintivo “Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos 2026”, con el objetivo de promover prácticas laborales responsables, inclusivas y respetuosas de la dignidad humana.

En entrevista, el secretario técnico de la CEDH, Jonathan Isahib Villa Vargas, destacó que esta iniciativa da continuidad a un proyecto iniciado en la administración anterior, por lo que este 2026 representa el segundo año consecutivo de implementación. Recordó que en la edición 2025 participaron tres empresas del sector textil, agremiadas a la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), con quienes se ha mantenido coordinación para fortalecer el alcance de la convocatoria.

Para este año, la CEDH proyecta incrementar la participación, con la expectativa de que al menos el 50 por ciento de las 65 empresas afiliadas a dicha asociación se sumen al proceso de certificación. No obstante, el funcionario subrayó que la convocatoria es completamente abierta y no está limitada a un sector específico.

“El llamado es a todas las empresas que operan en Michoacán, sin importar su giro, que estén interesadas en fortalecer sus prácticas en materia de derechos humanos y proyectar una imagen de responsabilidad social”, señaló.

Jonatan Villa explicó que ser una empresa socialmente responsable en materia de derechos humanos implica cumplir con diversos criterios enfocados en garantizar condiciones dignas para las personas trabajadoras. Entre algunos de los rubros considerados destacan:

Acceso universal al empleo y trato digno

Protección de datos personales

Seguridad laboral y certeza en las condiciones de contratación

Inclusión, identidad y diversidad

Protocolos contra el acoso laboral y sexual

Transparencia interna

Promoción de un ambiente laboral sano

El proceso de evaluación contempla dos etapas: una autoevaluación inicial mediante un cuestionario, y una posterior verificación presencial por parte de personal de la CEDH, quienes contrastarán la información proporcionada con las condiciones reales dentro de las empresas. La evaluación se basa en aproximadamente 60 reactivos.

Finalmente, el secretario técnico destacó que este tipo de certificaciones no solo fortalecen la cultura de derechos humanos en el ámbito empresarial, sino que también podrían derivar en beneficios adicionales a futuro, como posibles incentivos fiscales, actualmente en análisis por parte de distintos actores.

La CEDH Michoacán invita a las empresas michoacanas a participar en esta Convocatoria y sumarse a la construcción de entornos laborales más justos, incluyentes y respetuosos de los derechos fundamentales. Puedes registrarte y realizar la autoevaluación, en la siguiente liga: https://cedhmichoacan.org/index.php/difusion-y-comunicacion/empresas-comprometidas-con-dh