Morelia, Mich.- Martes 10 de marzo de 2026.- Una camioneta ardió en llamas durante la noche de este martes en la colonia Lomas de Morelia, ubicada en la zona nororiente de la capital michoacana; el hecho únicamente dejó daños materiales, informaron autoridades policiales y de rescate.

El siniestro se registró sobre la calle Lomas de la Mesa, entre las vialidades Lomas de Cristo y Lomas de Nahuatzen, a media cuadra del templo del Señor de la Esperanza y Santo Domingo Savio. De acuerdo con fuentes allegadas al tema, vecinos vieron la lumbre y la reportaron la situación al número de emergencias.

Posteriormente acudieron patrulleros municipales y bomberos, quienes combatieron la quemazón hasta sofocarla. Hasta el momento se desconoce cómo comenzó el fuego, pero trascendió de manera extraoficial que presuntamente fue provocado. Las instancias competentes Investigan el caso.

AGENCIA RED 113