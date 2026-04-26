Morelia, Mich.- Domingo 26 de abril de 2026.- Un automóvil estuvo a punto de volcar tras chocar contra la base de concreto que sostiene los barandales de protección de un puente vehicular ubicado sobre la avenida Madero Poniente de Morelia, en las cercanías de la colonia Tres Puentes. El conductor resultó lesionado, informaron fuentes de rescate.

El percance se registró durante la noche de este domingo, en el sentido del Obelisco a Lázaro Cárdenas hacia la salida a Quiroga, a la altura de la colonia Bocanegra. La unidad terminó parcialmente trepada en la mencionada estructura.

Unas personas ayudaron al tripulante y reportaron el incidente al número de emergencias. Posteriormente, al sitio arribaron bomberos y paramédicos, quienes otorgaron las primeras curaciones al automovilista.

Unos oficiales de Tránsito se encargaron de abanderar el hecho, además realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar el vehículo siniestrado.

AGENCIA RED 113