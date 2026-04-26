Morelia, Michoacán, 26 de abril de 2026.- El Zoológico de Morelia alberga más de 70 ejemplares de flamenco, la mayoría de ellos con cerca de dos años de edad, lo que refleja el éxito de los programas de conservación, manejo y reproducción que se desarrollan en este recinto.

Los flamencos cuentan con un albergue diseñado para garantizar su bienestar, el cual consiste en tres estanques que cubren sus necesidades biológicas. El primero contiene fango o barro negro, indispensable para ellos durante la temporada reproductiva, ya que ahí construyen sus nidos; el segundo alberga artemia, un alimento vivo que complementa su dieta; y el tercero contiene agua potable para mantener una hidratación correcta.

El alimento que reciben consiste en croquetas con microcámaras de aire, lo que permite que estas floten en el agua y facilita su consumo natural. Además, contienen carotenos que contribuyen a mantener la coloración rosa, una de las principales particularidades de esta especie.

Además de su belleza, los flamencos son fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas acuáticos, como lagunas costeras, ya que ayudan a controlar pequeñas poblaciones de organismos y funcionan como indicadores de salud ambiental.

El Zoológico de Morelia refrenda su compromiso con la conservación de esta emblemática especie, así como con la educación ambiental para proteger la biodiversidad y los hábitats naturales que permiten su supervivencia.