Uruapan, Mich.- 10 de marzo de 2026.- Un hombre que viajaba a bordo de un taxi fue privado de la vida a balazos a unos metros de la Fiscalía Regional de Justicia y del Centro Penitenciario de esta ciudad de Uruapan.

La noche de este martes, el agraviado conducía un auto de alquiler de la marca Kia de color blanco y al cerca de las 20:30 horas, al circular sobre el Primer Andador San Francisco Uruapan fue agredido a tiros por criminales desconocidos.

Vecinos reportaron el ataque al número de emergencias y al lugar se desplazaron paramédicos de primera respuesta, quienes confirmaron que el masculino ya no tenía signos vitales a causa de varios impactos de bala que presentaba en la cabeza y tórax.

Patrulleros acordonaron la escena del crimen y se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado para las actuaciones de ley; la identidad del hoy occiso es ignorada hasta el momento.

En la zona se desató una intensa movilización por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno, pero los homicidas escaparon, al parecer a bordo de una motocicleta.

Es de señalar que, al menos 2 personas muertas y 5 lesionadas, han dejado cinco agresiones armadas en Uruapan durante el mes de marzo:

03 de marzo. Empistolados persiguen y balean a un automovilista al norte de Uruapan.

08 de marzo. Tres lesionados a balazos en el Infonavit Rosa de Castilla, al oriente de Uruapan.

09 de marzo. Muere en hospital el masculino baleado en la colonia San Rafael de Uruapan.

10 de marzo. Gravemente lesionado hombre que fue baleado, en el Infonavit Balcones de Uruapan.

10 de marzo. Conductor de taxi es ejecutado a tiros, cerca del Centro Penitenciario de Uruapan.

