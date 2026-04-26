Puruándiro, Michoacán, 26 de abril de 2026.- El dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, llamó desde Puruándiro a cerrar filas, mantener la unidad y prepararse ante los retos que enfrenta el partido, al encabezar una reunión distrital con liderazgos y militancia de la región.

Durante su mensaje, Ocampo reconoció la trayectoria de las y los fundadores del PRD, y sostuvo que hoy corresponde construir una nueva etapa para el partido. “Nos convertiremos en un proyecto alternativo para Michoacán”, afirmó, al señalar la necesidad de superar errores del pasado y recuperar Puruándiro para el perredismo. “Esta es una tierra perredista”, expresó ante la militancia.

La presidenta del PRD en Puruándiro, Lupita Contreras, dio la bienvenida y agradeció a quienes fundaron el partido. “Por ellos y por los principios fundacionales del PRD seguimos aquí. Por respeto y lealtad a su lucha, nos mantenemos aquí”, señaló. Recordó además que durante gobiernos perredistas mejoraron los servicios municipales en Puruándiro.

Por su parte, Ramón Carranza, presidente municipal de Huaniqueo, destacó la importancia del encuentro distrital para fortalecer a la militancia y la organización territorial rumbo a los próximos retos políticos.

En la reunión participaron liderazgos de Angamacutiro, Copándaro, Chucándiro, Cuitzeo, Huaniqueo, Jiménez, José Sixto Verduzco, Morelos, Panindícuaro, Penjamillo y Puruándiro, en un llamado conjunto a fortalecer la presencia del PRD en la región.