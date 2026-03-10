Morelia, Mich., 9 de marzo de 2026.-“Las mujeres de la Tierra Caliente son forjadores de una ruta histórica de valentía, trabajo y justicia, por eso hoy reconozco la gran labor que han impulsado en cada uno de los municipios del Distrito 22 por tener una sociedad con igualitaria y libre”, señaló Reyes Galindo Pedraza, diputado por el Distrito 22 de Múgica.

En el marco del #8M, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, hizo un reconocimiento a las mujeres de la Tierra Caliente que han impulsado la construcción de una sociedad donde las mujeres han sido impulsoras de la igualdad como una realidad cotidiana, a través de su talento y su vocación.

“Esta lucha que nació del 8 de marzo, es un día para hacer una retrospectiva en nuestro entorno, y así, comprender nuestro presente y comprometernos con el futuro de todas las mujeres de Michoacán y de todo nuestro país, pues al comprometernos con las mujeres lo hacemos con todas y todos quienes conformamos este gran país”, señaló.

Asimismo, refrendó su compromiso para seguir impulsando leyes que garanticen a la mujer respeto y la no discriminación en todos las áreas laborales, “porque la igualdad no es un favor, es un derecho y cuando las mujeres ejercen plenamente sus derechos, todo el país se fortalece”, indicó el legislador.

“Ustedes representan la continuidad de la historia en nuestro país. Son parte de generaciones que han demostrado que el amor por la patri, el valor y el compromiso no tienen género. Quiero decirles que mi reconocimiento hacia las mujeres, es también un compromiso con ustedes para seguir construyendo una sociedad más justa, incluyente libre de discriminación y violencia”, concluyó Reyes Galindo.