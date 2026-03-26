Jiquilpan, Michoacán, 25 de marzo de 2026.- El titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López, anunció la implementación del plan integral de manejo de residuos bajo el lema “Si la separas ya no es basura”. Este esfuerzo se consolidará a través del Centro Intermunicipal para el Tratamiento Integral de los Residuos Sólidos (CITIRS) Región Sahuayo, en una estrategia coordinada con el procurador de Protección al Ambiente de Michoacán, Rosendo Antonio Caro Gómez, y los alcaldes de Sahuayo, Jiquilpan, Venustiano Carranza, Villamar, Cojumatlán de Régules, Pajacuarán y Briseñas.



El titular de la Secma explicó que el Gobierno estatal, en conjunto con los municipios, invirtió 25 millones de pesos en la celda de disposición final, a través del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum), por lo que el siguiente paso es impulsar y fortalecer la recolección adecuada, el reciclaje, así como dignificar también a los trabajadores de recolección, ya que entre los siete municipios se generan casi 200 toneladas al día en la región.



Por ello, indicó que dentro de este plan integral se iniciarán con capacitaciones a los ayuntamientos e implementarán distintas acciones para que la ciudadanía comience con la separación adecuada de residuos en su casa. También se implementará una regulación para las empresas que generan residuos de manejo especial, para que cumplan con su obligación conforme a la ley y se dispongan de manera adecuada.



Indicó que también como parte de estas acciones es que en las próximas semanas los siete ayuntamientos de la región comenzarán con la eliminación y clausura de los tiraderos a cielo abierto, conforme a la normatividad ambiental vigente, para hacer la disposición final de sus residuos en esta infraestructura.



Méndez López sostuvo que la idea es cumplir con lo que establece la ley y buscar generar incentivos para minimizar la generación de residuos, propiciar la valorización de los mismos con una “economía circular” y buscar, junto con los ayuntamientos, disminuir la contaminación que se genera por la basura.



En ese sentido, el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Michoacán (ProAm), Rosendo Antonio Caro Gómez, presentó un programa especial con tecnología para detectar puntos de calor, con mayor riesgo de que se generen incendios en los rellenos sanitarios de esta región y que fortalecerá este plan integral. Al evento también acudieron representantes de las empresas Hermart y Productos Lácteos Flores e Indamex.