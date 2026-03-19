Opinión: Fany Santiago.

La Reforma Electoral, el Plan B y el acto de escuchar a la ciudadanía

Hoy en día la democracia mexicana requiere de un mayor fortalecimiento y mecanismos más eficientes que abonen en la generación de resultados. Y es que, sin duda la manera de hacer campañas ha cambiado, y aunque el sistema sigue siendo el mismo es necesario que existan mandatarios y mandatarias que busquen mejorar las cosas y escuchar a la gente. Por ello reconozco la labor que ha tenido la presidente Claudia Sheiumbaum para proponer y llevar a cabo mejoras en acciones que corresponden a la labor de su cargo, pero también con la visión social de escuchar a la gente.

#VideoColumna | La Reforma Electoral, el Plan B y el acto de escuchar a la ciudadanía. El análisis de Fany Santiago, joven y destacada especialista a quien damos la bienvenida como analista en #VANoticias @fanysantiagof @INEMexico @Claudiashein @ARBedolla pic.twitter.com/np8u1IkZMv — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 19, 2026

Propuestas de reformas electorales se han tenido muchísimas a lo largo de la historia de nuestro país, algunas que han mejorado y otras que simplemente se reorientaron, por eso cuando se mando la propuesta de reforma electoral generó tanto escozor en los partidos políticos, hacer cambios y sacudir la comodidad no es algo fácil, se vio en los discursos que se dieron en la cámara en donde se manifestaban mas temores que propuestas. Ahora llega al senado una mejorada propuesta, un plan b de la reforma electoral y es necesario saber en que consiste para entenderla y generar una opinión, pero sobre todo adelantar que se ve con buenos ojos ajustar algunos rubros para abonar en otros.

Con la información clave que se ha generado de manera publica por parte de la presidente se señalan los siguientes tres ejes en dicha propuesta:

• Disminuir los privilegios que persisten en los congresos locales.

• Disminuir los privilegios que persisten en municipios.

• Fortalecer la Consulta Popular.

Esta propuesta prioriza revisar los salarios de los funcionarios para que sean dignos claro mas no excesivos. En el caso de los congresos locales buscar lo mismo, así como eficientizar y transparentar el recurso público.

En el caso de los municipios, la reducción del número de regidurías será de siete hasta un máximo de 15.

En el caso de los Congresos locales, el tope presupuestal se hace del 0.7 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad.

Los ahorros generados por esta reducción, tanto en regidurías como en Congresos locales, serán utilizados en obra de infraestructura pública de los municipios y las entidades federativas.

La iniciativa estipula que funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), de los tribunales y de los órganos electorales, así como de los estados (consejeros, magistrados y altos funcionarios), no podrán ganar más que la presidenta de México.

Fin de privilegios, como bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales, a este sector.

En el Senado se busca una reducción de gasto progresivo, hasta llegar a un 15 por ciento.

Respecto a la revocación de mandato está considerado como un derecho del pueblo de México para decidir si la persona, en este caso titular de la Presidencia, debe continuar o no en el cargo y en este plan b se propone la realización de la misma, el primer domingo de junio del tercero o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028, dependiendo del año en que se solicite por parte de la ciudadanía.

Si se mencionan las propuestas a reformas a las leyes secundarias, basadas en la información publica y detallada respecto a este plan se habla de que la iniciativa contempla modificaciones en los siguientes artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP).

Se menciona también algunas propuestas que están en Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como los siguientes artículos:

Artículo 31: Poner un tope a las remuneraciones del INE, de los consejeros y de los altos funcionarios.

Artículo 99: Tope a las remuneraciones de los institutos locales, que son de los consejeros y altos funcionarios.

Artículo 104: Inicio de los cómputos de la elección federal (a la conclusión de la llegada del primer paquete).

En esto último s especifico que no se refiere al PREP, sino a que, inmediatamente de que termine la jornada, se inicie el cómputo. Y se está proponiendo que en el instante que llegue la primera urna, en ese instante empiece el cómputo, esto con la finalidad de evitar que haya cualquier manipulación.

Artículo 116: Propone un tope a las remuneraciones de los funcionarios de los tribunales electorales locales (magistrados y altos funcionarios).

Artículo 192: Convenios con diversas autoridades en materia de fiscalización, tanto de partidos como de candidatos; así como uso de tecnologías para la fiscalización.

Artículo 310: Inicio de los cómputos locales (a la conclusión de la jornada, con la llegada del primer paquete).

Y respecto a lo que hoy se encuentra en la Ley General de Partidos Políticos, se propone lo siguiente:

Artículo 30: Obligación de transparentar las remuneraciones de dirigentes de partidos.

Artículo 50: Obligación de los partidos de reportar sus operaciones financieras en tiempo real mediante sistema bancarizado.

Artículo 51: Tope de remuneraciones a 1,500 UMAS (salario presidenta).

Artículo 54: Prohibición de recursos ilícitos o de origen no comprobable.

Artículo 55: Prohibición de recursos del extranjero y aportaciones en efectivo.

A detalle de la información publica y las propuestas presentadas es una propuesta loable en donde se busca fortalecer la democracia y reforzar la fiscalización y transparencia del gasto público, esto por que en función de la norma debe hacerse,pero la democracia también es transparencia y por eso este plan b busca mejorarlo sobre todo en los tiempos de los partidos electorales que esto sea con mayor rapidez y eficacia para dar tranquilidad y resultados a la ciudadanía.

Desde lo local también corresponde actuar con congruencia. Por eso es importante el planteamiento de establecer un tope presupuestal del 0.70% para los Congresos estatales, porque quienes legislan deberían ser los primeros en impulsar la austeridad y el uso responsable de los recursos públicos.

Tener un tope en las remuneraciones abona en la confianza y transparencia, asícomo disipar e incluso eliminar el trafico de influencias, fortalecer el presupuesto que se ejecuta y transparentarlo, así como fiscalizarlo es una tarea y obligación de los partidos que con esta propuesta abonar a retomar el origen de los partidos en si convertirse en un motor de proyectos viables, transparentes y honestos para la ciudadanía. Además, se proponen medidas concretas como reducir el gasto del Senado en un 15% y fortalecer mecanismos como la revocación de mandato, acercando el poder al pueblo. Así se construye una democracia más justa: con menos privilegios y más responsabilidad pública.

Pueden existir opiniones encontradas al respecto del costo de una elección ya que se sabe que se requiere basto presupuesto para llevarla a cabo y son dos cosas muy distintas: abaratar a eficientizar y la oposición habla de supuestos sin revisión ya que esta propuesta apenas LLEGÓ AL SENADO PARA SU REVISIÓN Y DISCUSION, y justo el martes se envió un alcance de la misma para garantizar también el tema de igualdad de género que ya existe en la ley, pero para homologarlo como debe ser. Aquí lo importante a destacar es escuchar a la gente que esta cansada de campañas onerosas, partidos deshonestos y mas de lo mismo. Hacer gobierno es complejo, pero sin duda vale la pena reconocer que Claudia Sheiumbaum es una mujer inteligente y valiente en la presidencia de la republica buscando hacer cambios reconociendo la voz de la gente, ya veremos en las cámaras como se discute y que se aprueba en los próximos días.