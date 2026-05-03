Los Reyes, Mich.- 3 de mayo de 2026.- Como parte de las acciones desplegadas dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y el Plan de Operaciones Paricutín, autoridades federales aseguraron y destruyeron un laboratorio clandestino presuntamente utilizado para la elaboración de droga sintética en este municipio.

De acuerdo con información oficial, elementos de la Base de Operaciones Interinstitucional (BOI) “Tarecuato”, conformada por personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, atendieron una denuncia ciudadana que alertaba sobre la posible presencia de insumos químicos en las inmediaciones de la localidad de Rodeo del Pinal.

Tras implementar recorridos de vigilancia motorizados y patrullajes a pie en la zona señalada, los efectivos localizaron un laboratorio activo donde fueron hallados diversos equipos e insumos relacionados con la producción de sustancias ilícitas.

Entre lo asegurado se encuentran cuatro reactores de síntesis orgánica de tipo industrial con capacidad de 300 litros cada uno, así como cuatro condensadores industriales de 150 litros.

También fueron localizados 20 bidones con capacidad de 50 litros que contenían una sustancia espesa de color amarillo conocida como “miel quebrada”, además de cuatro tambos con acetona y 22 contenedores vacíos de gran capacidad.

Las autoridades informaron que el laboratorio fue destruido en el sitio del hallazgo, mientras que los insumos químicos asegurados quedaron a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República en Zamora para continuar con las investigaciones correspondientes.

El operativo forma parte de la estrategia coordinada entre instituciones federales y estatales para inhibir la producción y distribución de drogas sintéticas en la región y reforzar la presencia operativa en zonas consideradas prioritarias.