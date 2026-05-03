Morelia, Michoacán, 3 de mayo de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que este lunes continuarán las mesas de diálogo entre autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el Sindicato Único de Empleados (SUEUM), con el objetivo de mantener los acercamientos y avanzar en la construcción de acuerdos que permitan destrabar la huelga en la Casa de Hidalgo.

El encargado de la política interna detalló que hasta el momento se han llevado a cabo dos reuniones de mesas técnicas, en las que se han revisado diversos planteamientos de ambas partes, por lo que se buscará avanzar en las coincidencias para dar una salida al conflicto, priorizando en todo momento el derecho a la educación de las y los nicolaitas, así como el respeto a la base trabajadora.

Zepeda Villaseñor subrayó que el Gobierno del Estado reitera su respeto irrestricto a la autonomía universitaria, al tiempo que mantiene su disposición para coadyuvar en la generación de condiciones de entendimiento que permitan alcanzar una solución ante la problemática.

Finalmente, informó que la próxima reunión está convocada para este lunes a las 16:00 horas en las oficinas de la Secretaría de Gobierno, donde se espera continuar con el diálogo entre las partes involucradas.