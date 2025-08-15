Morelia, Mich.- Jueves 14 de agosto de 2025.- Unos delincuentes robaron con lujo de violencia un vehículo en la capital michoacana y se dieron a la fuga. Elementos de la Policía Morelia atendieron la emergencia, buscaron la unidad y tras una persecución detuvieron a dos de los cuatro presuntos bandidos, los restantes lograron escapar pie a tierra, indicaron fuentes allegadas al tema.

De acuerdo con autoridades policiales, el despojo de la unidad se registró durante la noche de este jueves sobre el Boulevard García de León, automotor de la marca Mazda CX9, color gris oscuro, con placa PUD196A.

El caso fue alertado al número de emergencias 911, entonces los polimunicipales efectuaron un operativo, detectaron el mencionado carro y lo interceptaron sobre la carretera a Pátzcuaro, consecutivamente inició una persecución en la cual al parecer los hampones realizaron disparos contra los agentes, quienes resultaron ilesos.

Los uniformados alcanzaron la Mazda a la altura de Uruapilla. Ante la desesperación, el conductor del vehículo se echó de reversa, chocó contra una patrulla y cayó a una cuneta localizada a la orilla de la carpeta asfáltica.

Dos de los amantes de lo ajeno descendieron de la Mazda, corrieron y lograron huir, en tanto que sus cómplices fueron capturados por los patrulleros y puestos a disposición de la instancia competente. Al final el automotor robado quedó asegurado.