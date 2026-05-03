Morelia, Michoacán, 3 de mayo de 2026.- El Zoológico de Morelia llevará a la escena internacional sus avances en ciencia y conservación al presentar el Proyecto ROMA (Recuperación Optimizada de Muestras de Análisis) en la conferencia de la American Association of Zoo Keepers (AAZK), que se realizará en septiembre próximo en Tacoma, Estados Unidos, enfocada en el ajolote mexicano.

Este proyecto se desarrolla en la Unidad Operativa de Atención a Reptiles y Anfibios del recinto. La investigación destaca por validar una técnica de muestreo sanguíneo mínimamente invasiva en el Ambystoma mexicanum, especie endémica en peligro de extinción, lo que garantiza un diagnóstico preciso sin comprometer el bienestar del ejemplar.

Durante el evento, el investigador Miguel Ángel Rodríguez Andrade junto con el equipo de médicos veterinarios y guardanimales del parque compartirán los conocimientos obtenidos en el manejo y monitoreo de la especie.

Entre los resultados más relevantes del proyecto se encuentra la detección oportuna de alteraciones subclínicas, el establecimiento de valores de referencia hematológicos y bioquímicos, así como la mejora continua en las técnicas de manejo preventivo, contribuyendo directamente a su conservación.

Con esta proyección en el extranjero, el Zoológico de Morelia reafirma su transformación hacia un centro de vanguardia en investigación y educación ambiental. La aplicación de la técnica ROMA fortalece las estrategias de conservación global y posiciona el trabajo del recinto como una herramienta clave para la protección de la biodiversidad.