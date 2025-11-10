Zamora, Mich.- 10 de noviembre de 2025.- Un hombre apodado como “El Calabozo” quedó herido al ser blanco de una agresión armada en la colonia Salinas de Gortari de Zamora, por criminales que lograron darse a la fuga a bordo de motocicletas.

Vecinos del citado asentamiento urbano fueron quienes reportaron a los números de emergencias sobre detonaciones en la calle Estaño, donde se encontraba una persona lesionada.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se movilizaron al lugar junto con paramédicos de Rescate, estos últimos auxiliaron al lesionado, identificado como Alejandro G., M., alias “El Calabozo”, de 49 años de edad, quien fue canalizado a un nosocomio para su adecuada atención médica.

Personal de la Fiscalía General del Estado llegó al lugar del atentado para realizar el levantamiento de indicios y posteriormente acudieron al hospital para entrevistar al afectado. Siendo iniciada la carpeta de investigación correspondiente.