Morelia, Michoacán; 10 de noviembre de 2025.- En el marco del Día Internacional del Flamenco que se celebrará este 16 de noviembre, el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través de su Secretaría de Cultura (SeCultura) llevó a cabo la clase magistral (masterclass) de baile flamenco “El duende y sus andanzas”.

Fue impartida por la reconocida bailaora Mayela Méndez a los integrantes del Ballet Folklórico del Ayuntamiento. A lo largo del fin de semana, la bailaora y pionera de esta disciplina en México compartió diversos aspectos de esta danza española, con la finalidad de fortalecer y perfeccionar la técnica, además de ampliar sus conocimientos.

La secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, dio la bienvenida a Mayela Méndez y recordó que el Gobierno de Morelia tiene como herramienta prioritaria al arte para la construcción de una cultura de paz en la ciudad, además de buscar constantemente nuevos foros, espacios y actividades que permitan el fortalecimiento artístico de las y los integrantes del ballet.

Mayela Méndez es directora de la compañía de flamenco Mancha Gitana y cuenta con una sólida trayectoria en México y el extranjero. Su formación incluye la enseñanza de grandes exponentes del flamenco como Cristóbal Reyes, Joaquín Grilo, Mercedes Amaya “La Winny” y María Juncal, así como de Nacho Blanco, Isabel Treviño y Jaime Coronado.

Además, cabe destacar que es fundadora del Primer Festival de Flamenco en San Luis Potosí y de la Academia Andalucía, sede de la Compañía Mancha Gitana.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Morelia demuestra que la formación artística y dancística de la comunidad local es importante para el fortalecimiento cultural, a la vez que celebra la riqueza del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.