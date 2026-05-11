Morelia, Michoacán; 11 de junio de 2026.- El adelanto del periodo vacacional que anunció la Federación, es una decisión torpe y apresurada que cuesta vidas, pues muchos de los accidentes ocurren precisamente mientras las y los niños están en casa, por lo que los padres y madres de familia deberán resolver en dónde dejar a sus hijos en este ajuste que debió preverse, destacó el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

En entrevista, mencionó que las vacaciones, “son los periodos más peligrosos para los niños, nada más que se eche un clavado a las estadísticas de INEGI y los hospitales infantiles. En vacaciones es cuando llegan más niños accidentados a los hospitales”.

Alfonso Martínez, recordó que desde hace 8 años se sabía que México era sede del Mundial de Fútbol, así que se debieron hacer los ajustes necesarios para evitar estos periodos largos de vacaciones que ocasionan problemas para las familias, además de culparlas por algo que ellos provocaron.

El presidente municipal, señaló que a Secretaría de Educación debería resolver los problemas educativos del país, facilitar que haya maestros en las aulas, acabar con las escuelas de palitos y brindar internet en todos los planteles, en lugar de complicar aún más la situación de la ciudadanía.