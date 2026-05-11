Morelia, Michoacán; 11 de mayo de 2026.- En sesión ordinaria de Cabildo, encabezada por el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, el Ayuntamiento de Morelia aprobó la entrega de la Presea Generalísimo Morelos a Enrique Ramírez Villalón, en reconocimiento a una trayectoria marcada por el trabajo, la visión empresarial y el profundo amor por su ciudad.

El Alcalde expresó estar muy contento por esta decisión que toma el cabildo, al reconocer las aportaciones de Enrique Ramírez Villalón, quien ha llevado el nombre de Morelia a escenarios nacionales e internacionales.

“Hay muchos motivos por los cuales merecería está condecoración: la generación de empleos, el poner en alto a nuestra ciudad de manera internacional, el Festival de Cine en Morelia, que siempre está viendo como beneficiar a nuestra ciudad y que cosas buenas surgen en Morelia”, afirmó.

Asimismo, Alfonso Martínez subrayó que al ser unánime la votación en Cabildo, pone en evidencia lo merecido de esta gran propuesta.

La Presea Generalísimo Morelos representa el máximo reconocimiento que otorga el Ayuntamiento a mujeres y hombres cuya labor ha contribuido al desarrollo, prestigio y bienestar de Morelia y de sus habitantes.

Nacido en Morelia el 19 de julio de 1942, Enrique Ramírez Villalón es ingeniero civil egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, institución que recientemente le otorgó el Doctorado Honoris Causa por su destacada trayectoria y contribución social.

En 1971, junto a su padre, Enrique Ramírez Miguel, fundó Organización Ramírez, empresa que evolucionó hasta convertirse en Cinépolis, hoy reconocida como la cadena de cines más grande de Latinoamérica y la tercera a nivel mundial. Bajo su liderazgo, el proyecto empresarial nacido en Morelia transformó la industria cinematográfica en México y generó miles de empleos, impulsando oportunidades de desarrollo para numerosas familias.

Además de su visión empresarial, Enrique Ramírez Villalón ha contribuido a fortalecer la identidad cultural y el prestigio de Morelia a través de iniciativas como el Festival Internacional de Cine de Morelia, consolidado como uno de los encuentros cinematográficos más importantes del país y una plataforma que proyecta a la ciudad ante el mundo.

Con esta distinción, el Ayuntamiento de Morelia reconoce no sólo los logros empresariales de Enrique Ramírez Villalón, sino también su compromiso permanente con el crecimiento de la ciudad, la generación de oportunidades y la promoción de Morelia como referente cultural y económico.

La entrega de la Presea Generalísimo Morelos se realizará el próximo 18 de mayo a las 10:00 horas, durante Sesión Solemne de Cabildo en Palacio Municipal.