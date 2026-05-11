Morelia, Michoacán, a 11 de mayo de 2026.- El Sindicato de Empleados emplazó a huelga a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) tanto por revisión contractual como salarial, y en estos la dirigencia ya tiene los ofrecimientos, por lo tanto, no existe ningún elemento de índole laboral para alargar el conflicto que afecta a más de 57 mil estudiantes.

La Comisión Revisora, en las mesas llevadas a cabo, estuvieron de acuerdo con la propuesta planteada por la Universidad, por lo cual, las autoridades nicolaitas están a la espera de poder transitar a la firma de los convenios para levantar la huelga.

Es importante mencionar que los dos emplazamientos a huelga no contemplan las solicitudes extraordinarias que plantea la dirigencia sindical y que busca formen parte de las negociaciones.

La Rectoría ha manifestado total disposición y voluntad para resolver el conflicto, además de que se ha accedido en atender peticiones que no están dentro de los emplazamientos, lo cual depende de las capacidades financieras de la Institución.Morelia, Michoacán, a 11 de mayo de 2026.- El Sindicato de Empleados emplazó a huelga a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) tanto por revisión contractual como salarial, y en estos la dirigencia ya tiene los ofrecimientos, por lo tanto, no existe ningún elemento de índole laboral para alargar el conflicto que afecta a más de 57 mil estudiantes.

La Comisión Revisora, en las mesas llevadas a cabo, estuvieron de acuerdo con la propuesta planteada por la Universidad, por lo cual, las autoridades nicolaitas están a la espera de poder transitar a la firma de los convenios para levantar la huelga.

Es importante mencionar que los dos emplazamientos a huelga no contemplan las solicitudes extraordinarias que plantea la dirigencia sindical y que busca formen parte de las negociaciones.

La Rectoría ha manifestado total disposición y voluntad para resolver el conflicto, además de que se ha accedido en atender peticiones que no están dentro de los emplazamientos, lo cual depende de las capacidades financieras de la Institución.