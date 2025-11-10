Morelia, Michoacán, 10 de Noviembre de 2025.- Un total de 39 mil 330 millones de pesos en inversión mixta, tanto estatal como federal, será la que se apliquen dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, detalló Rogelio Zarazúa Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Zarazúa Sánchez detalló que la aportación del estado en materia de infraestructura será de 2 mil 128 millones de pesos para acciones que abarcan el rubro carretero, de caminos, obra pública y transporte.

Destacó que para el municipio de Uruapan, se destinarán 333 millones de pesos para obras estratégicas. Los proyectos incluyen la construcción de la tercera etapa de la avenida Revolución y la avenida Las Torres, la rehabilitación de la avenida Lázaro Cárdenas, del boulevard Industrial (entre República del Salvador y Calzada La Fuente), los tramos del puente La Papelera-La Hielera y Ricardo Flores Magón-Santa Rosa, así como del edificio del Ayuntamiento, y finalmente la adquisición de camiones de transporte público.

En el plano federal, el secretario detalló la aprobación de proyectos estratégicos que buscan fortalecer la conectividad de la entidad. Estos incluyen la construcción del Ramal Uruapan, la nueva carretera Uruapan-Zamora y la continuación de las acciones en la ampliación de la Siglo XXI (tramo Cuatro Caminos) y de la carretera Zitácuaro-Maravatío.

El funcionario estatal puntualizó que el plan federal de conservación y mantenimiento carretero atenderá 59 tramos a lo largo de 2 mil 748 kilómetros, con una inversión de 8 mil 186 millones de pesos. Adicionalmente, se construirán 95 caminos artesanales en 369.5 km, con una inversión de 2 mil 297 millones de pesos, lo que beneficiará a 39 municipios de la entidad.