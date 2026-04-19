Morelia, Mich.- 19 de abril de 2026.- Dos hombres fueron atacados a balazos la noche de ayer sábado, cuando estaban a bordo de un vehículo Jeep en la colonia El Molino, aledañas a El Parián, en la zona poniente de Morelia; una de las víctimas falleció y la otra quedó lesionada, informaron autoridades policiales.

La agresión fue reportada al número de emergencias. Posteriormente, acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de uno de los ofendidos, mientras que el sobreviviente fue canalizado a un hospital.

Trascendió que el interfecto yacía en los asientos traseros del mencionado automotor color gris, con placas UDC-G77-122 el cual estaba estacionado sobre la calle 2, cerca de la calle 7. Los oficiales delimitaron el perímetro y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Después arribaron elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

Del difunto solo se supo que tenía entre 40 y 48 años de edad, era de piel blanca, complexión robusta; vestía playera blanca con azul y pantalón negro.

AGENCIA RED 113